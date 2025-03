"Ich freue mich so sehr, ankündigen zu können, dass ich für die 'Get Lifted 20th Anniversary Tour' wieder auf Tournee gehen werde!" Mit diesen Worten hat John Legend (46) bei Instagram zahlreiche Konzerte für die kommenden Monate angekündigt. Auch nach Deutschland kommt der Sänger im Juni.

Das einzige Deutschlandkonzert von John Legend

Zusammen mit seiner Band wird Legend demzufolge am 7. Juni 2025 in der Münchner Olympiahalle auftreten. Es ist das einzige Konzert, das er im Rahmen der Tour in Deutschland geben wird. Laut einer Pressemitteilung startet der Vorverkauf am 19. März 2025 um 10:00 Uhr mit einem exklusiven Artist-Presale. Einen Tag später, ab dem 20. März, gibt es beim Anbieter Eventim Tickets, am 24. März folgen die bekannten Vorverkaufsstellen.

Wie der Titel der Tournee bereits andeutet, möchte der Sänger auf seiner Tour das Jubiläum seines Debütalbums "Get Lifted" feiern, das erstmals 2004 erschienen ist. Auf Instagram verspricht er "einen unvergesslichen Auftritt", bei dem alle Songs des Albums gespielt werden sollen. Außerdem möchte er noch "einige Favoriten aus meiner Karriere" performen, wie Legend weiter erklärt. "Lassen Sie uns gemeinsam 20 unglaubliche Jahre 'Get Lifted' feiern", freut sich der US-Sänger.

Los geht es mit der Tour demnach am 27. Mai im schottischen Glasgow. Es folgen Konzerte in Manchester, Birmingham, London, Amsterdam und Paris. Nach der München-Show spielt Legend noch im Rahmen zweier Festivals in Dänemark und Norwegen, bevor dann ab August viele weitere Termine in Nordamerika anstehen.