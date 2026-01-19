Im Juli wird er 80: Sylvester Stallone postet unglaubliches Fitnessstudio-Video

Im Juli feiert Sylvester Stallone seinen 80. Geburtstag - doch ans Kürzertreten denkt der "Rocky"-Star nicht. In einem Video aus seinem Heim-Fitnessstudio präsentiert er stolz seine tätowierten Oberarme. Die Fans sind außer sich vor Begeisterung.
Wer glaubt, Sylvester Stallone (79) würde sich mit bald 80 Jahren auf die faule Haut legen, kennt den "Rocky"-Star schlecht. Am Sonntag postete der Action-Veteran ein Video aus dem Fitnessstudio seiner 35,3 Millionen Dollar teuren Villa in Palm Beach, Florida - und versetzte seine Fans damit in helle Aufregung. In dem Clip zeigt Stallone stolz seine tätowierten Bizepse.