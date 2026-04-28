Im Dezember verlor Anthony Joshua bei einem Autounfall in Nigeria zwei enge Freunde. Jetzt hat der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Im Juli steigt er in Riad in den Ring.

Sieben Monate nach einem schweren Verkehrsunfall wagt Anthony Joshua (36) sein Comeback im Boxring. Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister und Olympiasieger von 2012 wird am 25. Juli in Riad wieder kämpfen. Wie er jetzt auf Instagram mitteilte, trifft er dort zunächst auf den Albaner Kristian Prenga.

Der Kampf gilt als Aufbau-Duell für eine Begegnung, die ein Highlight für viele Box-Fans sein dürfte: Im November soll es zum lange erwarteten "Battle of Britain" zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury (37) kommen.

Verkehrsunfall im Dezember

Seinen letzten Boxkampf hatte Anthony Joshua im Dezember 2025 absolviert. Gegen Influencer Jake Paul gewann er souverän durch K.o. Doch nur wenige Tage später folgte ein schwerer Einschnitt: Bei einem Autounfall in Nigeria kamen zwei seiner Freunde ums Leben, Joshua selbst wurde leicht verletzt.

In den Monaten danach zog sich der Brite weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Unterdessen arbeitete er intensiv an seinem Comeback - unter anderem im Training mit Schwergewichts-Champion Oleksandr Usyk. "Ich habe mir Zeit genommen, um mich wieder aufzubauen und stärker zurückzukommen", erklärte Joshua. Nun sei er bereit, "wieder in den Wettkampf einzusteigen". Durch den "Schmerz zu kämpfen" sei "der beste Weg zu heilen", schrieb der 36-Jährige kürzlich zu einem Trainingsvideo.