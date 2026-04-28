Im Dezember verlor Anthony Joshua bei einem Autounfall in Nigeria zwei enge Freunde. Jetzt hat der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister sein Comeback angekündigt. Im Juli steigt er in Riad in den Ring.
Sieben Monate nach einem schweren Verkehrsunfall wagt Anthony Joshua (36) sein Comeback im Boxring. Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister und Olympiasieger von 2012 wird am 25. Juli in Riad wieder kämpfen. Wie er jetzt auf Instagram mitteilte, trifft er dort zunächst auf den Albaner Kristian Prenga.