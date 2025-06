Im Juli in Paris: Legendäre Birkin Bag von Jane Birkin wird versteigert!

1 Jane Birkin mit ihrer legendären Birkin Bag bei einer Veranstaltung. Die Schauspielerin verstarb 2023 im Alter von 76 Jahren. Foto: getty/Jun Sato/WireImage

Für Modefans ein echtes Highlight: Das Original der legendären Birkin Bag von Jane Birkin wird versteigert. Das ikonische Luxus-Accessoire kommt im Juli bei Sotheby's in Paris unter den Hammer.











Link kopiert



Eine Handtasche, die Modegeschichte schrieb, steht vor ihrem großen Auftritt in einem Auktionshaus. Am 10. Juli versteigert Sotheby's in Paris die originale Hermès Birkin Bag - jenes Modell, das als Vorlage für das wohl begehrteste Luxusaccessoire der Modewelt dient. Ein echter Coup für Sammler und Fashion-Fans.