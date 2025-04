Im Jugendzentrum: Zwischen Knuddeln und Gaming: Prinz William zeigt sich volksnah

Die Ostertage soll Prinz William (42) noch in Ruhe mit seiner Familie genossen haben. Nun ist der britische Thronfolger aber zurück in der Öffentlichkeit - und präsentiert sich dabei sehr volksnah. Bilder aus dem Londoner Bezirk Southwark zeigen den 42-Jährigen, wie er von einer Frau umarmt wird, während ein weiterer Royal-Fan ein Foto der beiden schießt. Auf weiteren Schnappschüssen des royalen Auftritts ist William inmitten einer Menschenmenge zu sehen und erfüllt offenbar zahlreiche Wünsche nach einem Selfie.

Selfies und "Mario Kart" mit Prinz William

Der Grund für Prinz Williams Ausflug war ein Besuch im Jugendzentrum Mentivity House. Dort zeigte der dreifache Vater laut "Hello!"-Magazin sein Können in Sachen Videospiele. Er trat demnach unter anderem in "Mario Kart" gegen eine Gruppe von Jugendlichen aus einer örtlichen Schule an und war offenbar erfolgreich.

Ob er an Ostern dafür mit seinem ältesten Sohn geübt hat? Prinz William hatte einst ausgeplaudert, dass seine beiden jüngeren Kinder Prinz Louis (7) und Prinzessin Charlotte (9) große Filmfans seien, während Prinz George (11) eine Vorliebe für Videospiele habe.

Auszeit für William und seine Familie in Norfolk

Zeit dafür hätte William zuletzt wohl gehabt. Der Thronfolger, seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) und die drei gemeinsamen Kinder nahmen dieses Jahr nicht wie andere hochrangige Royals rund um König Charles (76) am Oster-Gottesdienst in Windsor teil. Sie zogen es vor, die Zeit privat auf ihrem Landsitz in Norfolk zu verbringen.

Die fünfköpfige Familie wurde Medienberichten zufolge bei einem Gottesdienst auf dem Anwesen Sandringham mit Kates Eltern Carole (70) und Michael Middleton (75) gesichtet. Williams Ehefrau kehrt nach ihrer überstandenen Krebserkrankung langsam wieder in die Öffentlichkeit zurück und könnte dafür in Norfolk Kraft getankt haben.