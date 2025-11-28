Er trägt einen berühmten Namen - und wagt jetzt den Schritt vor die Kamera: Otis Hagen, Sohn von Punk-Ikone Nina Hagen, übernimmt im neuen Bremen-"Tatort" seine allererste Schauspielrolle. Am 25. Januar läuft die Folge im Ersten.

Wenn am 25. Januar 2026 der neue Bremen-"Tatort" ab 20:15 Uhr im Ersten über die Bildschirme flimmert, feiert ein prominenter Spross seine Premiere als Schauspieler: Otis Hagen Chevalier (geb. 1990), der Sohn von Punk-Legende Nina Hagen (70) und Bruder von Cosma Shiva Hagen (44), stand erstmals für eine Fernsehproduktion vor der Kamera. In der Episode "Wenn man nur einen retten könnte" übernimmt er die Rolle des Zasta.

Der achte Fall für die Bremer Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) und Linda Selb (Luise Wolfram, 38) führt tief hinein ins Studentenmilieu der Hansestadt. Die junge ehrgeizige Jurastudentin Annalena Höpken (Annika Gräslund, geb. 1998) wird tot in der Nähe eines Nachtclubs aufgefunden - offenbar eine Treppe hinuntergestoßen und an einem Genickbruch gestorben. Die Ermittlerinnen stoßen auf ein Geflecht aus Leistungsdruck, Drogenkonsum und toxischen Beziehungen.

Hochkarätige Besetzung vor und hinter der Kamera

Unterstützung erhalten Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram diesmal von Tijan Njie (33), der als KDD-Kollege Patrice Schipper den beiden zur Seite steht. Njie, der 2023 mit dem Milli-Vanilli-Biopic "Girl You Know It's True" seinen Kinodurchbruch feierte, bringt frischen Wind ins Bremer Team.

Helen Schneider (72) komplettiert als Rechtsmedizinerin Edda Bingley das Ermittler-Ensemble. Die gebürtige New Yorkerin, die Ende 2024 zum "Tatort"-Cast stieß, blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück: Als erste westliche Künstlerin trat sie einst im Palast der Republik in Ost-Berlin auf.

Catrin Striebeck (59), bekannt aus Fatih Akins (52) Erfolgsfilmen "Gegen die Wand" und "Soul Kitchen" sowie der Serie "Die Discounter", spielt die Mutter der ermordeten Studentin. Mathilda Smidt (20) aus "Almania" verkörpert deren Schwester Betty, während Niklas Marian Müller (geb. 1997) als Nachtclub-Betreiber Mike Hanisch in den Fokus der Ermittlungen gerät.

Nicht nur vor der Kamera sorgen prominente Namen für Aufsehen. Rapperin Ebow (35) steuerte eigens für diese Folge den Song "Feuer über Bremen" bei - ein düsterer Soundtrack, der die Atmosphäre des Films unterstreichen dürfte.