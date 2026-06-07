Im Januar wurde sie Mutter: Bauministerin Verena Hubertz hat geheiratet

Nach dem Baby folgte die Hochzeit: Auf Instagram hat Bauministerin Verena Hubertz die schöne Nachricht verkündet: "Wir haben Ja gesagt".

Bauministerin Verena Hubertz (38) hat auf Instagram ihre Hochzeit bekannt gegeben. Dort schreibt sie zu einem Bild mit ihrem frisch angetrauten Ehemann: "Wir haben Ja gesagt." Die SPD-Politikerin fügte ein Herz-Emoji hinzu. Außerdem verriet die 38-Jährige in dem Beitrag zu der Trauung: "... zwischen Weinreben und Saar, mit Sonnenschein, und im kleinsten Kreis der Menschen, die uns so viel bedeuten. Unsere standesamtliche Hochzeit in meiner Heimat Konz war genau so, wie wir es uns gewünscht haben: Unvergesslich. Und ab jetzt auch ganz offiziell gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen." Glückwünsche gibt es unter dem Beitrag bereits unter anderem von Kollegin Dorothee Bär (48).

Grünes Kleid für die Hochzeit Auf dem Bild, das Verena Hubertz zu ihrem Hochzeitspost teilte, ist sie mit grünem Kleid mit Plissee-Rock und Brautstrauß zu sehen, ihr Mann trägt darauf einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd. Die beiden sind wenige Monate vor ihrer Hochzeit bereits Eltern geworden.

Im Januar erst hatte Verena Hubertz ebenfalls auf Instagram mit dem Foto eines winzigen Händchens und einem allerersten Fußabdruck verkündet, dass sie Mutter geworden ist. Im März meldete sich die Politikerin mit einem ausführlichen Update zurück - und gewährte dabei persönliche Einblicke in ihr neues Leben als Mama.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Hubertz damals gleich mehrere Fotos: eines zeigte die Ministerin mit ihrem Nachwuchs, weitere das Baby im Bagger-Strampler - passend für das Kind einer Bauministerin -, Geschenke für den Neuankömmling und einen Spaziergang mit Kinderwagen. Sie bedankte sich mit ihrem Beitrag unter anderem bei allen, die ihr gratuliert haben: "Jede einzelne Geste hat mir unglaublich viel Freude bereitet - mit Bagger- und 'Saarkind'-Strampler ist die Grundausstattung jedenfalls komplett."