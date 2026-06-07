Im Januar wurde sie Mutter: Bauministerin Verena Hubertz hat geheiratet

Nach dem Baby folgte die Hochzeit: Auf Instagram hat Bauministerin Verena Hubertz die schöne Nachricht verkündet: "Wir haben Ja gesagt".
Bauministerin Verena Hubertz (38) hat auf Instagram ihre Hochzeit bekannt gegeben. Dort schreibt sie zu einem Bild mit ihrem frisch angetrauten Ehemann: "Wir haben Ja gesagt." Die SPD-Politikerin fügte ein Herz-Emoji hinzu. Außerdem verriet die 38-Jährige in dem Beitrag zu der Trauung: "... zwischen Weinreben und Saar, mit Sonnenschein, und im kleinsten Kreis der Menschen, die uns so viel bedeuten. Unsere standesamtliche Hochzeit in meiner Heimat Konz war genau so, wie wir es uns gewünscht haben: Unvergesslich. Und ab jetzt auch ganz offiziell gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen." Glückwünsche gibt es unter dem Beitrag bereits unter anderem von Kollegin Dorothee Bär (48).