Bauministerin Verena Hubertz gewährt auf Instagram Einblick in ihr Mutterglück. "Herzliche Grüße aus dem Mutterschutz", schreibt sie zu einer Bilderreihe.
Sechs Wochen ist es her, dass Bauministerin Verena Hubertz (38) auf Instagram mit dem Foto eines winzigen Händchens und einem allerersten Fußabdruck verkündete, dass sie Mutter geworden ist. Jetzt meldete sich die SPD-Politikerin mit einem ausführlichen Update zurück - und gewährte dabei überraschend persönliche Einblicke in ihr neues Leben als Mama.