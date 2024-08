1 Ein Vieljähriger zerstörte versehentlich ein Jahrtausende altes Ausstellungsstück. Foto: dpa/Hecht Museum

Ein Vierjähriger zerschmettert aus Versehen ein uraltes Ausstellungsstück. Der Geschäftsführer des Museums reagiert eindrucksvoll.











Bei einem Besuch in einem Museum im israelischen Haifa hat ein vier Jahre altes Kind gemacht, was Kinder eben so machen: etwas ohne Absicht zerstört. Dumm nur, dass es sich dabei um ein Jahrtausende altes Ausstellungsstück handelt. Doch die Institution informierte eigenen Angaben zufolge nicht die Polizei – sondern lud das Kind zu einer erneuten Tour ins Museum ein.