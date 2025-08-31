Im Ionischen Meer: Kate und William in Griechenland? Das Geheimnis um ihren Urlaub

Mit ihren drei Kindern sollen Prinzessin Kate und Prinz William einen Teil des Sommerurlaubs auf einer luxuriösen Jacht vor der griechischen Insel Kefalonia verbracht haben.
Auch bei all der heutigen Technik ist es für berühmte Persönlichkeiten offenbar noch möglich, aufmerksamen Fans, Fotografen und Reportern ein Schnippchen zu schlagen. Das haben Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) in den vergangenen Wochen gezeigt. Im Juli sollen sie mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) unter anderem Zeit auf einer Luxusjacht weit draußen vor der griechischen Insel Kefalonia im Ionischen Meer verbracht haben.