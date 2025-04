Schwester Charlotte zierte bereits die "Vogue" - und nun zieht Prinzessin Alexandra von Hannover nach. In der April-Ausgabe ist die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline als Model zu sehen. Im Interview gibt sie zudem einige Einblicke in die Adelsfamilie.

Prinzessin Alexandra von Hannover (25) hat ihr Interesse für Mode wohl von ihrer berühmten Mutter geerbt. Die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover (68) ist jetzt als Model in der spanischen "Elle" zu sehen.

Zum Auftritt in der April-Ausgabe heißt es: "Sie ist eine der am wenigsten bekannten europäischen 'Königlichen' auf dem Kontinent... für den Moment." Alexandra habe es geschafft, "das Familienerbe mit einem Leben in Einklang zu bringen, das von Einfachheit und ihrer Liebe zum Studium geprägt ist".

Enges Verhältnis mit ihren Geschwistern

Im dazugehörigen Interview verriet die junge Prinzessin auch einige private Details. "Manchmal fühle ich mich meiner monegassischen Seite sehr verbunden, und manchmal identifiziere ich mich mehr mit meinem deutschen und österreichischen Erbe." Sie habe ein enges Verhältnis zu ihren älteren Halbgeschwistern: "Ich fühle mich ihnen sehr nah und sie gehören zu den wichtigsten Beziehungen in meinem Leben." Dass ihre Geschwister deutlich älter als sie sind, sei ein Vorteil gewesen: "Dadurch ist der Prozess des Erwachsenwerdens weniger einschüchternd geworden."

Ihre Familie habe ihr "Freundlichkeit, gute Manieren und Sinn für Humor" vermittelt. Sich selbst beschreibt die 25-Jährige als "kreativ, sensibel und einfühlsam". Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Literaturwissenschaft in New York und Paris träumt sie von einer Zukunft, die "kreativ zufriedenstellend" ist. "Ich habe eine Vorstellung von den Zielen, die ich in der unmittelbaren Zukunft erreichen möchte, aber den Rest möchte ich dem Zufall und den Entscheidungen meines zukünftigen Ichs überlassen." Der Ausflug ins Modelgeschäft scheint dabei nur eine Ausnahme zu sein: Sie würde sich gerne der Literatur widmen. "Ich habe einige Ideen und Projekte im Kopf, obwohl ich das Gefühl habe, dass es noch zu früh ist, darüber zu sprechen."

Über ihre Mutter: "Sie ist sehr mutig"

An ihrer Mutter, die eine Verehrerin von Designer Karl Lagerfeld ist, bewundere sie die Widerstandsfähigkeit und dass sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lasse. "Sie ist sehr mutig und gerät nie in Panik. Sie ist unglaublich stark, aber auch in verschiedenen Situationen ruhig. Ich wusste immer, dass ich mit jedem Problem zu ihr kommen kann und dass wir es gemeinsam in Ruhe und ohne Drama angehen."

Prinzessin Alexandra ist das einzige gemeinsame Kind von Prinzessin Caroline und Prinz Ernst August von Hannover (71). Das Paar ist seit 1999 verheiratet, wurde jedoch schon seit Jahren nicht mehr zusammen gesehen. Aus ihrer zweiten Ehe mit dem tödlich verunglückten Stefano Casiraghi (1960-1990) hat Caroline die drei Kinder Andrea (40), Charlotte (38) und Pierre (37).