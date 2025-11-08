Cristiano Ronaldo hat eine klare Meinung zu seiner weltweiten Bekanntheit. Im Interview mit Piers Morgan behauptet der portugiesische Fußballstar, berühmter als alle anderen Menschen zu sein. Doch die Aufmerksamkeit hat auch ihre Schattenseiten, wie der 40-Jährige überraschend zugibt.
Cristiano Ronaldo (40) mangelt es bekanntlich nicht an Selbstbewusstsein. Das hat der portugiesische Fußballstar nun erneut unter Beweis gestellt und im Interview mit Piers Morgan (60) eine steile These aufgestellt: "Niemand ist berühmter als ich auf der Welt", erklärte der 40-Jährige im Gespräch mit dem britischen Moderator in dessen Show "Piers Morgan Uncensored".