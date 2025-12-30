Kerstin Ott ist einer der vielen Stars, die am 31. Dezember in der ZDF-Silvestershow auftreten. Zum ersten Mal findet das Event in Hamburg statt. Ein Umstand, den die Sängerin im Doppelinterview mit ihrer Kollegin Anna-Maria Zivkov begrüßt.
Von Berlin nach Hamburg: "Silvester in Concert - Willkommen 2026" steigt am 31. Dezember erstmals in der HafenCity (ZDF, live ab 20:15 Uhr). Die Moderatoren Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) begrüßen dazu Stars wie Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Blue, DJ Felix Jaehn, Rapper Das Bo und Lotto King Karl. Auch Kerstin Ott (43) und Nachwuchskünstlerin Anna-Maria Zivkov (26) stehen morgen Abend auf der Bühne in der Hansestadt. Worauf sie sich besonders freuen und was sie sich von 2026 erhoffen, haben die beiden Sängerinnen der Nachrichtenagentur spot on news verraten.