Erst zu Beginn des Jahres standen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Jetzt berichten US-Medien, dass No Doubt 2026 in Las Vegas eine Konzertreihe spielen werden.

Nur drei Mal stand die ikonische Band No Doubt in den vergangenen Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nach Performances 2024 beim Coachella-Festival sowie einem Benefizauftritt für die Opfer der verheerenden Brände in Los Angeles Anfang des Jahres wird die Gruppe rund um Frontfrau Gwen Stefani (56) jetzt in Las Vegas eine sogenannte Residenz beginnen, eine Reihe von zunächst sechs Konzerten.

Zunächst sechs Konzerte in Las-Vegas-Sphere Das hatte zuerst das US-Promiportal "TMZ" berichtet. Demnach sind von Mai bis Juni 2026 zunächst sechs Konzerte in der Sphere at The Venetian Resort in der Glücksspielmetropole angekündigt, einem hochmodernen, erst 2023 eröffneten Konzertsaal.

Sängerin Stefani schreibt mit dem Auftritt Geschichte. Sie wird als erste Frau Headlinerin der 17.600 Plätze fassenden Arena sein. Seit der Eröffnung im September 2023 sind hier Gruppen wie U2, die Eagles oder die Backstreet Boys aufgetreten.

Umjubelte Comeback-Performances beim Coachella-Festival

No Doubt hatten sich zur Mitte der 2010er Jahre eine Bandpause verordnet. Frontfrau Stefani verfolgte in dieser Zeit eine erfolgreiche Solokarriere, die mit ihrem Debütalbum "Love. Angel. Music. Baby" im Jahr 2004 begann. Ihr Hit "Hollaback Girl" hielt sich vier Wochen lang auf Platz eins der US-Charts.

Erst beim Coachella-Festival des vergangenen Jahres stand die Band wieder gemeinsam auf der Bühne, spielte zwei umjubelte Sets. In einem Interview mit "NME" sprach Stefani über die Reunion bei Coachella. "Die Sache mit No Doubt war total verrückt. Es ist nicht so, dass wir beschlossen hätten, nichts mehr miteinander zu machen oder nicht mehr zusammen abzuhängen oder miteinander zu reden. Das Leben hat einfach seinen Lauf genommen."