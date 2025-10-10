Erst zu Beginn des Jahres standen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Jetzt berichten US-Medien, dass No Doubt 2026 in Las Vegas eine Konzertreihe spielen werden.
Nur drei Mal stand die ikonische Band No Doubt in den vergangenen Jahren gemeinsam auf der Bühne. Nach Performances 2024 beim Coachella-Festival sowie einem Benefizauftritt für die Opfer der verheerenden Brände in Los Angeles Anfang des Jahres wird die Gruppe rund um Frontfrau Gwen Stefani (56) jetzt in Las Vegas eine sogenannte Residenz beginnen, eine Reihe von zunächst sechs Konzerten.