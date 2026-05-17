Im Zentrum der italienischen Stadt Modena rast ein Auto in eine Menschenmenge. Es gibt mehrere Verletzte - unter ihnen ist auch eine Deutsche. Aufnahmen zeigen das Ausmaß des Vorfalls.
Modena - Unter den acht von einem Autoraser im Zentrum der norditalienischen Stadt Modena verletzten Menschen befindet sich auch eine deutsche Touristin. Das sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, am Abend. Die Deutsche zähle wie eine Person aus Polen zu den insgesamt vier schwer verletzten Menschen, sagte Mezzetti weiter.