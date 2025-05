Im hessischen Kassel: Paar soll zwei Menschen getötet haben - beide in Untersuchungshaft

1 Das Paar sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 37-jähriger Mann und seine 28-jährige Partnerin sollen im hessischen Kassel zwei Menschen getötet haben. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.











Ein im März nach einem Tötungsdelikt in Kassel festgenommenes Paar soll auch für ein zweites Gewaltverbrechen in der hessischen Stadt verantwortlich sein. Dem 37-jährigen Mann und seiner 28-jährigen Partnerin, die in Untersuchungshaft sitzen, werde zweifacher Mord vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kassel mit. In beiden Fällen gebe es „konkrete Hinweise auf das Vorliegen des Mordmerkmals Heimtücke“.