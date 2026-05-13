Im Herbst zu sehen: Lets Dance-Star Motsi Mabuse wechselt für zwei Formate den Sender

Die "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse ist ab Herbst in gleich zwei Formaten der ARD Mediathek zu sehen: einer Familien-Doku mit Schwester Oti und einem Empowerment-Format. Gedreht wurde bereits auf Rhodos.
Für RTL steht sie seit Jahren als Jurorin bei "Let's Dance" vor der Kamera - nun erweitert Motsi Mabuse (45) ihr TV-Repertoire. Der WDR produziert gleich zwei Formate mit der Entertainerin für die ARD Mediathek, die noch im Herbst starten sollen. Für eine Sendung wurden die Dreharbeiten auf Rhodos bereits abgeschlossen. Einen genauen Ausstrahlungstermin hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.