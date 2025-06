Im Herbst: Starttermin der zweiten Staffel Nobody Wants This steht fest

Starttermin der zweiten Staffel "Nobody Wants This" steht fest

1 Im Herbst gibt es ein Wiedersehen: Kristen Bell und Adam Brody in "Nobody Wants This". Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Von wegen "Keiner will das": Netflix hat schon kurz nach der Premiere von Staffel eins eine zweite Runde von "Nobody Wants This" angekündigt. Jetzt steht der Starttermin fest. Fans der romantischen Komödie mit Adam Brody und Kristen Bell müssen nur noch wenige Monate warten.











Fans von "Nobody Wants This" müssen nicht mehr allzu lange auf neuen Stoff warten. Die zweite Staffel der Hit-Serie mit Adam Brody (45) und Kristen Bell (44) startet am 23. Oktober 2025 weltweit bei Netflix. Dies verrieten die Darsteller laut Medienberichten bei einem Event, bei dem sie für Emmy-Nominierungen für die erste Staffel warben.