Die Kasteneckschule könnte zur Ganztagsschule aufgewertet werden.

Freiberg - Der Freiberger Bürgermeister Dirk Schaible nahm bei der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend Anleihe bei einer Geistesgröße: „Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und Sie, was machen Sie?“, zitierte er den britischen Ökonomen, Politiker und Mathematiker John Maynard Keynes. Dieses Bonmot war für den Rathauschef der Aufhänger, die Diskussion über die Anzahl der Grundschulstandorte in der 16 000-Einwohner-Stadt noch einmal zu beleben.