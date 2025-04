Im Heim-Fitnessstudio: Jennifer Aniston zeigt ihre Workout-Routine auf Instagram

Wie hält sich Jennifer Aniston so fit? In einem Clip auf Instagram gibt die "Friends"-Darstellerin nun Einblicke in ihre Trainingsroutine, die sich mit der Zeit deutlich verändert hat.

Jennifer Aniston (56) ist nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt und beliebt, sondern auch für ihre beeindruckende Figur, die sie mit einer gezielten Fitness-Routine in Form hält. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin nun einen Einblick in die Trainingsroutine, die für ihr strahlendes Aussehen und ihre körperliche Fitness sorgt.

Ihr heimisches Fitnessstudio hat Aniston mit einer Vielzahl von modernen Geräten ausgestattet, darunter Cardio-Geräte wie ein Spinning-Rad, ein Crosstrainer oder ein Laufband, dazu einen Pilates-Reformer sowie verschiedenste Gewichte und Kettlebells. Die "Friends"-Darstellerin setzt offensichtlich auf eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining sowie Yoga und Pilates.

Ihren Körper fit zu halten ist der Schauspielerin so wichtig, dass sie ihr eigenes kleines Reiseset an Fitnessgeräten zusammen gestellt hat. In dem Clip zeigt Aniston, gekleidet in schwarzen Workout-Leggins und einem rosafarbenen Top, gemeinsam mit ihrer Trainerin Dani Coleman einige Übungen, die sich durchführen lassen, wenn man unterwegs ist. Die 56-Jährige trainiert etwa mit sogenannten "Gliding Discs", diese seien "klein, aber tödlich", schreibt sie. Ebenfalls zum Einsatz kommen verschiedene Bänder und Schlaufen, mit denen sich unterschiedliche Übungen durchführen lassen. "Liebe dein Leben. Liebe deinen Körper", fasst Aniston am Ende zusammen.

Jennifer Aniston über ihre Workout-Philosophie

In einem Interview mit "InStyle" erklärte Aniston erst kürzlich ihre aktuelle Workout-Philosophie. Während sie früher auf eine intensive Trainingsroutine mit langen Cardio-Einheiten gesetzt habe, bevorzuge sie heute kürzere, aber effektive Workouts, die ihren Körper nicht überbelasten, und schwört auf gelenkschonendes Low-Impact-Training. "Ich habe schon sehr lange keine Verletzung mehr gehabt und trotzdem Ergebnisse gesehen", sagte Aniston im Interview.

Sie versuche, jeden Morgen zu trainieren - auch wenn es nur 20 Minuten vor einem Drehtag sind. "Es bereitet mich auf den Tag vor und gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ich tue etwas für mich selbst", sagt Aniston. "Wenn ich nicht trainiere, spüre ich im Laufe des Tages eine deutliche Leistungsschwäche. Ich mache meine Arbeit besser, wenn ich trainiert habe und auf mich achte. Mein Kopf ist klar und mein Körper fühlt sich stärker an."