Nun ist es auch von amerikanischer Seite bestätigt: Im Konflikt zwischen Washington und Teheran gibt es einen neuen Versuch, eine diplomatische Lösung zu finden.
Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen. Das bestätigte eine hochrangige US-Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur. Für die Vereinigten Staaten sollen demnach der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, an den Gesprächen teilnehmen.