Herzogin Meghan hat bei der Spendengala "Fifteen Percent Pledge" in Los Angeles einen echten Wow-Auftritt hingelegt. In einem maßgeschneiderten Kleid mit XL-Samtschleppe und gewagtem Rückenausschnitt zog sie alle Blicke auf sich.
Herzogin Meghan (44) zeigt sich nur zu ausgewählten Anlässen in der Öffentlichkeit. Auch bei der jährlichen Spendengala der "Fifteen Percent Pledge" in den Paramount Studios in Los Angeles am Samstagabend erschien sie jetzt überraschend und setzte mit einer maßgeschneiderten Traumrobe ein modisches Statement.