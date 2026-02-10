Herzogin Meghan hat bei der Spendengala "Fifteen Percent Pledge" in Los Angeles einen echten Wow-Auftritt hingelegt. In einem maßgeschneiderten Kleid mit XL-Samtschleppe und gewagtem Rückenausschnitt zog sie alle Blicke auf sich.

Herzogin Meghan (44) zeigt sich nur zu ausgewählten Anlässen in der Öffentlichkeit. Auch bei der jährlichen Spendengala der "Fifteen Percent Pledge" in den Paramount Studios in Los Angeles am Samstagabend erschien sie jetzt überraschend und setzte mit einer maßgeschneiderten Traumrobe ein modisches Statement.

Das blassrosafarbene, trägerlose Design von Charles Harbison vom New Yorker Luxuslabel Harbison Studio im Meerjungfrauen-Schnitt wartete vorne nicht nur mit einem Herzausschnitt auf, sondern war vor allem von hinten ein Hingucker. Die ausladende schwarze Samtschleppe ging in XXL-Ärmel über, zudem hatte des Kleid hinten einen großen Beinschlitz.

Die Herzogin kombinierte den Look mit Ohrringen, die farblich auf die schwarzen Details des Kleides abgestimmt waren, sowie Sandalen von Stuart Weitzman. Ihre Haare trug sie in einem strengen Sleek-Dutt zurückgestylt.

Ein Abend für Beyoncés Mutter

Anlass der glamourösen Veranstaltung war die Ehrung von Tina Knowles (72), der Mutter von Beyoncé, für ihr Engagement für die Black Community. Die "Fifteen Percent Pledge" ist eine Stiftung, die sich der Förderung von Unternehmen in Schwarzem Besitz widmet. Der Name spielt auf den Anteil der Schwarzen Bevölkerung in den USA an. Moderiert wurde der Abend, der anlässlich des Black History Month stattfand, von CNN-Moderatorin Abby Phillip.

Neben Meghan zeigten sich auch Supermodel Winnie Harlow, Sängerin Chloe Bailey und der bekannte Stylist Law Roach auf dem roten Teppich. Meghan posierte zudem gemeinsam mit der britischen Unternehmerin Emma Grede, die ein milliardenschweres Business-Imperium leitet. Grede hatte die Herzogin zuletzt in einem Podcast für ihre Arbeit gelobt.

Ohne Harry auf dem Teppich

Ehemann Prinz Harry (41) war an diesem Abend nicht an Meghans Seite. Erst kurz zuvor hatten sich die beiden jedoch gemeinsam auf dem roten Teppich präsentiert: Beim Sundance Film Festival in Salt Lake City feierten Harry und Meghan Ende Januar die Weltpremiere des Dokumentarfilms "Cookie Queens", bei dem sie als Executive Producer mitwirkten. Wesentlich lässiger als in Los Angeles erschien Meghan dort in einer schwarzen Hose und einem schwarzen Rollkragenpullover, der Sohn von König Charles trug eine grüne Hose und eine dunkelblaue Jacke mit Westenoptik.