In einem Gespräch mit Schauspielkollegin Jennifer Lawrence verriet Leonardo DiCaprio, dass er sich selbst "Titanic" nie wieder angesehen hat. Er erklärte, dass er seine Filme grundsätzlich nicht mehr schaue. Nur wenige Ausnahmen gäbe es...

Leonardo DiCaprio (51) verriet, dass er sich seinen Film "Titanic" aus dem Jahr 1997 nie wieder angeschaut hat. "Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen", so der Hollywood-Superstar im Gespräch mit Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (35). "Oh, das solltest du unbedingt!", entgegnete Lawrence im Gespräch "Actors on Actors" von "Variety" und CNN. "Du könntest ihn dir jetzt wie einen normalen Film ansehen. Der ist so gut!", schlug die "Die Tribute von Panem"-Hauptdarstellerin dem "Titanic"-Star vor.

DiCaprio erklärte anschließend, dass er seine Filme "eigentlich nicht anschaue", gab dann aber zu, "einige gesehen" zu haben. Darauf fragte er Jennifer Lawrence, ob sie sich ihre eigenen Filme anschaue. "Nein. Aber ich habe noch nie etwas wie 'Titanic' gemacht. Wenn ich es getan hätte, würde ich es mir ansehen", antwortete sie.

Jennifer Lawrence schaute sich ihren Film betrunken an

Die Oscarpreisträgerin erinnerte sich dann aber, dass sie sich ihren eigenen Film "American Hustle" aus dem Jahr 2013 danach noch einmal angeschaut habe - im nicht ganz nüchternen Zustand, wie sie zugibt. "Ich war betrunken und dachte mir: 'Ob ich wohl gut schauspielern kann?' Ich erinnere mich nicht mehr an die Antwort." DiCaprio schmunzelte und kommentierte: "Das ist ja lustig".

Lawrence verriet im Gespräch mit DiCaprio außerdem, dass sie an einem Morgen vor Dreharbeiten versehentlich ein Schlafmittel eingenommen habe. "Es war eine Tanzszene mit Philip Seymour Hoffman im zweiten 'Die Tribute von Panem'-Film, und ich habe halluziniert", sagte sie. Der Vorfall führte dazu, dass die Schauspielerin Schwierigkeiten hatte, sich an ihren Text zu erinnern: "Elizabeth Banks war richtig sauer auf mich!"

Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio spielten 2021 gemeinsam im Netflix-Film "Don't Look Up". Laut dem "Hollywood Reporter" sollen die beiden Schauspieler für Martin Scorseses (83) nächsten Film "What Happens at Night" wieder zusammen vor der Kamera stehen.