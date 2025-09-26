Im Gespräch mit Eugene Levy: Prinz William: 2024 war das schwierigste Jahr meines Lebens

Prinz William (43) ist der Gaststar einer neuen Episode von "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy", die ab kommenden Freitag, 3. Oktober auf Apple TV+ verfügbar ist. Der kanadische Schauspieler und Komiker Eugene Levy (78) bekommt darin vom Royal höchstpersönlich eine Tour durch Schloss Windsor. Bei einem gemeinsamen Spaziergang und einem Getränk gewährt William dem "Schitt's Creek"-Darsteller auch Einblicke in sein Privatleben und seine Gefühlswelt, wie ein Trailer zeigt.

"Das Leben stellt uns auf die Probe" In dem Clip ist zunächst zu sehen, wie Levy bei seinem Besuch in London eine schriftliche Einladung des Prinzen erhält. Auf einem E-Roller begrüßt William anschließend den Besucher in der Nähe des Schlosses. Die beiden machen einen Rundgang durch die prunkvollen Räume und spazieren mit Hunde-Begleitung durch die Parkanlagen. "Was machen Sie, wenn sie zu Hause sind?", fragt Levy den Royal eine persönliche Frage. Mit einem Lachen antwortet William: "Schlafen. Wenn du drei kleine Kinder hast, ist Schlaf ein wichtiger Teil deines Lebens."

Bei einem weiteren Gespräch, das die beiden offenbar in einem Pub führten, wird William ernst: "Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Wissen Sie, das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind." Anfang 2024 wurde bei Williams Ehefrau Prinzessin Kate (43) Krebs diagnostiziert. Kurz zuvor war auch bei seinem Vater König Charles III. (76) die Krankheit festgestellt worden.

Die Episode mit Prinz William steht unter dem Motto "Das königliche Leben im Vereinigten Königreich". Neue Folgen der Serie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy", die sich mit einer Bucket List an Reisezielen beschäftigt, werden wöchentlich ausgestrahlt, das Finale der dritten Staffel ist für den 31. Oktober angekündigt.