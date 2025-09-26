Im Gespräch mit Eugene Levy: Prinz William: 2024 war das schwierigste Jahr meines Lebens

Prinz William taucht bald in einer Serie von Apple TV+ auf. Bei einem Gespräch mit Schauspielstar Eugene Levy gewährt der Royal auch private Einblicke.
Prinz William (43) ist der Gaststar einer neuen Episode von "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy", die ab kommenden Freitag, 3. Oktober auf Apple TV+ verfügbar ist. Der kanadische Schauspieler und Komiker Eugene Levy (78) bekommt darin vom Royal höchstpersönlich eine Tour durch Schloss Windsor. Bei einem gemeinsamen Spaziergang und einem Getränk gewährt William dem "Schitt's Creek"-Darsteller auch Einblicke in sein Privatleben und seine Gefühlswelt, wie ein Trailer zeigt.