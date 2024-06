1 Vom Hochschulstandort bis zu den Herrenberger Stadtwerken reicht die Menschenkette. Foto: /Anke Kumbier

Der 29-jährige Polizist war am Freitag vor einer Woche bei einer Messerattacke getötet worden. Landesweit haben Polizistinnen und Polizisten ihrem Kollegen gedacht – auch in Herrenberg.











Link kopiert



Rund 350 Polizistinnen und Polizisten der Polizeihochschule in Herrenberg haben am Freitagvormittag ihrem in Mannheim getöteten Kollegen Rouven Laur gedacht. Sie bildeten eine etwa 600 Meter lange Menschenkette vom Standort der Polizeihochschule auf dem ehemaligen IBM-Gelände in Herrenberg bis zu den Herrenberger Stadtwerken.