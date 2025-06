Im Garten: Hydrangea pflegen: Wie Hortensien üppig blühen

1 Hortensien gehören zu den beliebtesten Blumenarten für den Garten. Foto: April Story/iStock via Getty Images

Üppige Blüten, satte Farben: Hortensien sind die Stars im Sommergarten. Doch damit sie ihre volle Pracht entfalten, braucht es die richtige Pflege. Darauf kommt es bei Standort, Gießen und Schnitt an.











Kaum eine Gartenpflanze verzaubert mit so viel Blütenpracht wie die Hortensie. Ihre opulenten Blütenbälle in Rosa, Blau, Weiß oder Violett machen sie zu einem echten Sommerstar in Beeten, Kübeln und auf Balkonen. Damit Hortensien, auch bekannt als Hydrangea, jedes Jahr wieder üppig blühen und gesund bleiben, braucht es etwas Wissen zur richtigen Pflege - vom richtigen Standort über das Gießen bis zum perfekten Schnitt.