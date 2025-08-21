Im Fußball und auch sonst: Die Schönheit der Niederlage

Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.

Beginnen wir diesen Text mit einem schmerzhaften Experiment: Stellen Sie sich vor, Sie wären Fan von Bayern München. Das tut weh, und zwar auf vielen Ebenen: Sie verlieren sich in Parolen, die nur Eingeborene verstehen („Mia san mia“), müssen würdelose Lieder mitgrölen („Superbayern, Superbayern, hey“) und, traurigster Punkt: So gut wie nie in kommen Sie in den Genuss des charakterbildenden Gefühls einer Niederlage.

Stattdessen muss man sich ständig freuen über ein 5:1 gegen Werder Bremen oder über ein 8:0 gegen den 1. FC Köln, weil die Auswechselspieler des FC Bayern mehr Ablöse gekostet haben , als den genannten Mannschaften für den gesamten Spielerkader zur Verfügung steht.

Das echte Leben ist mehr Heidenheim als FC Bayern

So fiebern Sie also ohne emotionale Tiefe der 732. Deutschen Meisterschaft entgegen. Ist das nicht ein trauriges Fan-Dasein, das nichts mit der Realität zu tun hat? Das echte Leben ist eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen, Frustration und Nichtigkeiten, entspricht also eher einem 0:0 zwischen Heidenheim und St. Pauli als einem 4:0 von Bayern gegen Dortmund (vier Tore Harry Kane).

„Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch, ohne an den Schmerz oder die Störung zu denken, die er mit sich bringen würde“, schreibt Nick Hornby in seinem mittlerweile vielleicht schon zu oft zitierten Fußball-Roman „Fever Pitch“.

Zur Schönheit des Fußballs gehört die bittere Niederlage

Der Roman spielt in der Saison 1988/89, in einer Zeit also, als die englische Liga noch nicht unter milliardenschweren Oligarchen, Saudi-Arabien und anderen Despoten aufgeteilt ist, und erzählt von der bedingungslosen Liebe zu Arsenal London, die oft schmerzhaft sein kann, wie die vergangenen drei Spielzeiten unterstrichen haben, in denen der Club dreimal Zweiter wurde.

Damals wie heute gilt: Die ganze Schönheit des Fußballs kann nur jener fühlen, der die bittere Niederlage kennt, die Ungerechtigkeit des Zufalls, den Pfostentreffer in der Nachspielzeit. Denn wie im echten Leben führt im Fußball keine höhere Macht Regie, sondern der unbarmherzige Zufall.

Der preisgekrönte Autor Christoph Biermann veröffentlicht im Oktober sein neues Buch „Die Tabelle lügt immer“ über die unterschätzte Macht des Zufalls im Fußball, die manchmal einer Niederlage des schönen Spiels gleichkommt.

Es gibt nichts Tragischeres, als einen ästhetischen Fußball beobachten zu dürfen, der dabei ungerechterweise erfolglos bleibt. Die Älteren erinnern sich vielleicht an die Saison 2001/2002: Bayer Leverkusen spielt mit einem Team um Zé Roberto, Michael Ballack und den weißen Brasilianer Bernd Schneider einen Fußball, der aussieht, als hätte ihn ein Bayer-Laborant auf einer Mischung aus Aspirin und Amphetamin erdacht: schmerzfrei und schnell und dabei betörend schön.

Selbst wenn man dem Konstrukt der Werksmannschaft kritisch gegenübersteht, und Bayer Leverkusen ist im Grunde ja nichts anderes als ein RB Leipzig von 1904, so musste man damals verzweifeln ob der Ungerechtigkeit des Fußballs: Leverkusen verspielt trotz langer Tabellenführung die Meisterschaft, verliert im DFB-Pokal im Finale gegen Schalke 04 (physikalisch ist es eigentlich unmöglich, gegen Schalke 04 nicht zu gewinnen, das haben die vergangenen Jahre bewiesen) und scheitert im Finale der Champions League an Real Madrid.

Die Niederlage lehrt Demut und Widerstandskraft

Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit ist an den Enttäuschungen des echten Lebens viel näher dran als jeder glanzlos eingefahrene Sieg, denn erst in der (Final-)Niederlage zeigt sich die Fähigkeit, mit Enttäuschung umzugehen: Sie lehrt Demut und Resilienz.

Wäre dieser Text ein Glückskeks oder ein Instagram-Aphorismus – hier sind die Grenzen inzwischen fließend –, müsste das Zwischenfazit ungefähr so lauten: Niederlagen sind die Vertrauenslehrer des Lebens.

Die lebensnahe Tragik des zweiten Siegers lässt sich dabei auch auf andere Sportarten übertragen. In Deutschland sorgt die rollende Apotheke Jan Ullrich in den 1990er Jahren für einen Tour-de-France-Boom, als der Radprofi an der besser ausgestatteten Apotheke Lance Armstrong scheitert und gleich fünfmal Zweiter wird. Nur einmal, 1997, gewann er die Rundfahrt.

Meistens Zweiter hinter Lance Armstrong im gelben Trikot: Jan Ullrich Foto: AFP/Franck Fife

In Frankreich wird Ullrichs Vorgänger Raymond Poulidor bis heute verehrt: Poulidor gilt als einer der berühmtesten Verlierer der Sporthistorie, genannt „Le Malheureux“, der Unglückliche. Fünfmal wird „Poupou“ bei der Tour Dritter, dreimal Zweiter.

Poulidor ist in den 1960er und 70er Jahren der vielleicht prominenteste Sportler seines Landes. Warum? „Das vermeintliche Scheitern bringt eine sehr menschliche, verletzliche Seite der Helden ins Spiel“, erklärt Sportphilosoph Arno Müller von der Universität Erfurt in einem Text für das Goethe-Institut. „Die Projektionsfläche, also die Identifikationsmöglichkeiten, die Sportler ohnehin immer bieten, werden mit diesem scheinbaren Scheitern noch stärker.“

Das unterstreicht auch ein kurzer Blick in die Formel 1, wo Niki Lauda 1976 erst beinahe tödlich verunglückt, um dann das entscheidende letzte Rennen abzubrechen und dadurch nur Zweiter hinter Weltmeister James Hunt zu werden. Lauda gewinnt aber etwas viel Wichtigeres: Den Respekt, nach einer triumphalen Rückkehr das Leben nicht noch ein zweites Mal zu riskieren.

Im Tennis bleibt Ivan Lendl in Wimbledon immer maximal zweiter Sieger und wird trotz – oder gerade deswegen – gefeiert. Alexander Zverev, der grundsätzlich fast jedes wichtige Finale verliert, ist übrigens die Ausnahme der Regel vom sympathischen Gewinner der Herzen. Nicht nur, weil gegen ihn schon zweimal Vorwürfe im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt geäußert wurden, sondern weil er zu oft nach Ausflüchten sucht, wenn er mal wieder ein Grand-Slam-Finale verloren hat.

Kommen wir zum Schluss noch mal zum Fußball. In Deutschland sind Sätze des Sieges wie „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen . . .“ Allgemeingut. In Holland hat sich der Ausruf „Rensenbrink? – Op de paal!“ ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Im Finale der WM 1978 trifft Rob Rensenbrink kurz vor Schluss nur den Pfosten des argentinischen Tores.

In der Verlängerung gewinnt Argentinien mit 3:1, die Niederlande sind wie bei der WM 1974 wieder nur Zweiter, und das, obwohl sie in den 70ern einen betörend schönen Fußball spielen. Wer weiß, wie das Finale der Weltmeisterschaft ’78 ausgegangen wäre, wenn der legendäre Johan Cruyff auf das Turnier nicht verzichtet hätte, weil er zuvor Opfer eines Kidnapping-Versuchs in Barcelona wurde?

Übrigens gibt es für die eingangs erwähnten Bayern-Fans doch noch Hoffnung. In der Champions League werden sie die heilsame Erfahrung der Niederlage bald wieder genießen dürfen. Spätestens im Viertelfinale gegen ein hochgerüstetes Team aus England oder Spanien.