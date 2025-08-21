Im Fußball und auch sonst: Die Schönheit der Niederlage

Zum Start der Bundesligasaison eine Hommage an ewige Verlierer und legendäre Loser, nicht nur im Fußball.
Beginnen wir diesen Text mit einem schmerzhaften Experiment: Stellen Sie sich vor, Sie wären Fan von Bayern München. Das tut weh, und zwar auf vielen Ebenen: Sie verlieren sich in Parolen, die nur Eingeborene verstehen („Mia san mia“), müssen würdelose Lieder mitgrölen („Superbayern, Superbayern, hey“) und, traurigster Punkt: So gut wie nie in kommen Sie in den Genuss des charakterbildenden Gefühls einer Niederlage.