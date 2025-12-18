Im Fürstenpalast von Monaco: Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques verteilen Weihnachtsgeschenke

Zahlreiche Kinder aus dem Fürstentum Monaco besuchten den Palast. Dort bekamen sie von Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques Weihnachtsgeschenke überreicht. Auch Charlène und Fürst Albert II. sowie Prinzessin Stéphanie und ihre Kinder waren bei der Bescherung dabei.
Große Weihnachtsbescherung im Palast von Monaco: Kinder zwischen 5 und 12 Jahren durften laut Berichten im Palast an der traditionellen vorweihnachtlichen Bescherung teilnehmen. Dort wartete im festlich geschmückten Schlosshof unter einem riesigen Weihnachtsbaum nicht nur der Weihnachtsmann auf die Kinder.