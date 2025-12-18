Im Fürstenpalast von Monaco: Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques verteilen Weihnachtsgeschenke

Zahlreiche Kinder aus dem Fürstentum Monaco besuchten den Palast. Dort bekamen sie von Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques Weihnachtsgeschenke überreicht. Auch Charlène und Fürst Albert II. sowie Prinzessin Stéphanie und ihre Kinder waren bei der Bescherung dabei.

Große Weihnachtsbescherung im Palast von Monaco: Kinder zwischen 5 und 12 Jahren durften laut Berichten im Palast an der traditionellen vorweihnachtlichen Bescherung teilnehmen. Dort wartete im festlich geschmückten Schlosshof unter einem riesigen Weihnachtsbaum nicht nur der Weihnachtsmann auf die Kinder.

Auch die monegassischen Royals waren da, um die Kinder zu begrüßen. Die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (11) überreichten an einem Gabentisch jedem Kind persönlich ein bunt eingepacktes Weihnachtsgeschenk. Bei der Bescherung halfen auch die Eltern der Monaco-Zwillinge, Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) mit.

Ebenfalls mit dabei waren Fürst Alberts Schwester, Prinzessin Stéphanie (60), und deren Kinder Louis Ducruet (33) und Camille Gottlieb (27). Für ein weihnachtliches Familienfoto posierte die monegassische Fürstenfamilie unter dem Weihnachtsbaum im Schlosshof.

Monaco-Zwillinge im Partnerlook

Jacques war in eine kuschelige beige Daunenjacke gehüllt, seine Zwillingsschwester Gabriella trug eine farblich abgestimmte flauschige Winterjacke. Fürst Albert versetzte seinem dunklen Anzug einen weihnachtlichen Look, indem er eine grüne Krawatte mit Teddybären trug. Während Charlène einen eleganten, langen schwarzen Mantel trug, stach Prinzessin Stéphanie im knallroten Mantel neben dem Weihnachtsmann ins Auge.

Für ein royales Weihnachtsfoto reihten sich dann auch die monegassischen Kinder vor der Fürstenfamilie ein. Neben ihrem Weihnachtsgeschenk gab es heiße Schokolade und Gebäck. Zauberer, Clowns und Akrobaten unterstützten den Weihnachtsmann und die Fürstenfamilie bei dem Anlass.

Die traditionelle Bescherung wurde bereits in den 1950er Jahren ins Leben gerufen und sollte eine direkte Verbindung zwischen dem Volk und dem Palast schaffen. Was als kleine Feier begann, hat sich zu einem logistischen Großereignis entwickelt, bei dem der Palast für einen Nachmittag ganz den Kindern gehört.