Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa wurde offiziell in Monaco begrüßt. Fürst Albert und Fürstin Charlène empfingen ihn im Fürstenpalast. Die Ehefrau des Oberhauptes der Grimaldi-Familie setzte dabei auf einen eleganten Look in Petrolgrün.
Fürst Albert II. (67) und Ehefrau Fürstin Charlène (47) haben gemeinsam einen öffentlichen Termin absolviert. An diesem Freitag empfingen sie im Ehrenhof des Fürstenpalastes den portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa (76) "zu einem Tag im Zeichen der Freundschaft und des Austauschs", wie das Fürstenhaus in einem Instagram-Post mitteilte.