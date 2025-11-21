Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa wurde offiziell in Monaco begrüßt. Fürst Albert und Fürstin Charlène empfingen ihn im Fürstenpalast. Die Ehefrau des Oberhauptes der Grimaldi-Familie setzte dabei auf einen eleganten Look in Petrolgrün.

Fürst Albert II. (67) und Ehefrau Fürstin Charlène (47) haben gemeinsam einen öffentlichen Termin absolviert. An diesem Freitag empfingen sie im Ehrenhof des Fürstenpalastes den portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa (76) "zu einem Tag im Zeichen der Freundschaft und des Austauschs", wie das Fürstenhaus in einem Instagram-Post mitteilte.

Historischer Empfang Weiter hieß es: "Dieser offizielle Besuch hat eine besondere Bedeutung: Es ist das erste Mal, dass ein portugiesisches Staatsoberhaupt dem Fürstentum einen offiziellen Besuch abstattet, was einen symbolischen und historischen Meilenstein in den Beziehungen zwischen Monaco und Portugal darstellt."

Ein dazugehöriger Clip des Empfangs zeigt Portugals Präsidenten, wie er mit Albert durch den Innenhof schreitet und an Fürstin Charlène einen Handkuss verteilt. Die 47-Jährige zog an der Seite der beiden Männer die Blicke auf sich. Sie wählte ein Midi-Mantelkleid von Emilia Wickstead in Petrolgrün mit schmalem Taillengürtel und trug einen farblich passenden Fascinator mit einer seitlich drapierten Schleife dazu. Dezente Perlenohrringe und beigefarbene Pumps rundeten den Look ab.

Zuletzt hatte Charlène auch am traditionellen Nationalfeiertag der Monegassen, dem 19. November, einen eleganten Auftritt hingelegt. Auf dem Palastbalkon zeigte sie sich im weißen Hosenanzug und einem Fascinator samt Netzschleier. Auch ihre zehnjährigen Zwillinge, Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques, waren vor Ort. Beim späteren Galaabend trug die Fürstin eine bodenlange, cremefarbene Robe, die glamourös schimmerte.