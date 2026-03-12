Im Frühstadium entdeckt: Ricky Gervais Partnerin Jane Fallon macht Krebsdiagnose öffentlich

1 Ricky Gervais und Jane Fallon sind seit über vier Jahrzehnten ein Paar. Foto: imago/FAMOUS / JW

Jane Fallon (65), die langjährige Partnerin von Comedian Ricky Gervais (64), hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. "Eine kleine Neuigkeit ... keine Panik", schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie. In einer Nachricht erklärte die Autorin, weshalb es in der letzten Zeit still auf ihrem Account geworden war. "Vor etwa einem Monat wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert - glücklicherweise im Frühstadium und mit einer ausgezeichneten Prognose", teilte sie mit. Bei einer Routine-Mammographie habe der Radiologe "etwas Verdächtiges" entdeckt.