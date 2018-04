Im Frühling ab nach draußen 14 Ausflugstipps für den Kreis Ludwigsburg

Von Theresa Schäfer 27. April 2018 - 06:01 Uhr

14 Mal Schönes Entdecken im Kreis Ludwigsburg: Von den Hessigheimer Felsengärten bis zur Burg Lichtenberg im Bottwartal, vom Schlösschen Monrepos bis zur Fachwerkperle Markgröningen.





Stuttgart - Milde Luft und Sonnenschein: Am Wochenende zieht der Frühling im Südwesten wieder an. Wen zieht es da nicht nach draußen?

Den Beweis, dass es in der Region Stuttgart auch abseits der ausgetretenen Pfade im Bermuda-Dreieck Wilhelma - Bärenschlössle - Max-Eyth-See viel zu entdecken gibt, treten wir mit unseren Ausflugstipps für den Kreis Ludwigsburg an: Von den Hessigheimer Felsengärten bis zur Burg Lichtenberg im Bottwartal, vom lauschigen Schlösschen Monrepos bis zur Fachwerkperle Markgröningen, vom Urmenschmuseum in Steinheim bis zur Schillergeburtsstadt Marbach am Neckar - 14 Tipps für Entdecker stellen wir in unserer Bildergalerie vor!

