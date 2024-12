Im Frühjahr 2021: Papst Franziskus entging im Irak zwei Mordanschlägen

1 Papst Franziskus im März 2021 während seines Besuchs im Irak. Foto: imago/Dreamstime / Copyright:xDreamstimexJonkurdiax

In seiner Autobiografie "Hoffe" enthüllt Papst Franziskus erschütternde Details seiner Irak-Reise 2021: Eine Selbstmordattentäterin und ein mit Sprengstoff beladener Transporter sollten ihn töten. Die Attentäter wurden von der irakischen Polizei gestoppt.











Fast alle hatten ihm von dieser Reise abgeraten - doch Papst Franziskus (88) ließ sich nicht beirren. Nun enthüllt der Pontifex in seiner Autobiografie "Hoffe" brisante Details zu seinem historischen Irak-Besuch im März 2021: Zwei Anschlagsversuche wurden damals von Sicherheitskräften vereitelt. "Im Irak entkam ich einem Doppelanschlag. Sie haben die Attentäter getötet", schreibt Franziskus laut "Corriere della Sera" in seinem Buch. Die ersten Auszüge daraus wurden an seinem Geburtstag, dem 17. Dezember, abgedruckt.