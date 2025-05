Im friesischen Varel: Mann fährt im Auto auf Ehefrau zu und erfasst sie tödlich

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Im Friesland fährt ein 38-Jähriger mit einem Auto auf seine Frau zu und erfasst sie. Er handelte mit voller Absicht, wie die Polizei vermutet.











Mit einem Auto soll ein 38-Jähriger im friesischen Varel am Abend gezielt auf seine Ehefrau zugefahren sein und sie dabei tödlich erfasst haben. Die ein Jahr jüngere Frau starb nach Polizeiangaben an schwersten Verletzungen, die sie erlitt. „Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass es sich um ein Tötungsdelikt im innerfamiliären Umfeld handelt“, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden.