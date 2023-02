1 Polizeibeamte kontrollierten den Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 21-Jähriger soll ohne gültiges Ticket und rauchend in einem Fernzug von Augsburg in Richtung Stuttgart gefahren sein. Bei der anschließenden Polizeikontrolle rastet der junge Mann aus.















Ein 21 Jahre alter Mann soll am Donnerstagnachmittag in einem Fernzug von Augsburg in Richtung Stuttgart geraucht und bei der Fahrkartenkontrolle kein gültiges Ticket dabeigehabt haben. Bei der anschließenden Polizeikontrolle am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte sei er dann völlig ausgerastet.

Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr der 21-Jährige zusammen mit einem Begleiter gegen 17.20 Uhr zunächst offenbar rauchend in einem Fernzug von Augsburg in Richtung Stuttgart, als er bei der Fahrscheinkontrolle wohl kein gültiges Ticket für die Fahrt vorzeigen konnte. Die Kontrolleure riefen die Bundespolizei, woraufhin eine Streife den 21-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof antraf und kontrollierte.

Der mit über 1,4 Promille betrunkene Mann habe sich von Beginn an unkooperativ und aggressiv gegenüber der eingesetzten Streife und den anderen Reisenden am Bahnsteig gezeigt, weshalb er den Hauptbahnhof schließlich verlassen sollte. Daraufhin soll er die Einsatzkräfte beleidigt und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzt haben. Die Polizisten fesselten ihn laut Polizeibericht. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.