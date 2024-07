Im Fernsehen und Stream: Erstmals im TV: Couple Challenge feiert Comeback bei RTLzwei

Zwischen 2020 und 2022 sind über den Streamingdienst RTL+ drei Staffeln von "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" erschienen. Danach wurde es zwischenzeitlich ruhig um das Reality-Format, das im kommenden Jahr seine Rückkehr feiern soll. RTLzwei teilt mit, dass "Couple Challenge" mit dem Sender eine neue Heimat im linearen TV gefunden hat.

Die Show soll demnach eine vierte Staffel erhalten, die im Frühjahr 2025 zu sehen sein wird. Neu dabei: "Couple Challenge" wird einen klassischen Sendeplatz im linearen Fernsehen bei RTLzwei bekommen. Daneben wird das Format auch weiterhin via RTL+ abrufbar sein. Die Dreharbeiten beginnen im Spätsommer. Derzeit sei der Sender mit den Castings geeigneter Paare beschäftigt.

Worum geht es in "Couple Challenge"?

Bisher traten in "Couple Challenge" Teams im Kampf um ein Preisgeld gegeneinander an. Diese bestanden aus mehr oder minder bekannten Pärchen, Freunden oder Geschwistern. In der letzten Staffel triumphierten so etwa der Reality-TV-Teilnehmer Calvin Kleinen (32) und dessen Bruder Marvin.

An dem Konzept wird sich wohl nichts ändern. In der Mitteilung des Senders heißt es, dass Freundes-, Liebes- und Familienpaare sich jede Woche unterschiedlichen Aufgaben stellen sollen, bei denen Beziehung und Teamfähigkeit auf die Probe gestellt werden. Teilnehmende Promis müssten sich Ängsten stellen, da es "hoch hinaus und tief ins Wasser" gehe.

Was dies genau zu bedeuten hat, wird noch nicht verraten. Auch ob schon feste Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefunden wurden, ist nicht klar. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLzwei, fragt in der Mitteilung: "Aktuell suchen wir die besten Paare, das können auch Freunde, Verwandte und Gleichgesinnte sein. Na, wer traut sich?"