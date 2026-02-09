Im Exit-Interview: Dschungelprinzessin Samira Yavuz ist stolz auf ihren zweiten Platz

Die Dschungelkrone hat Samira Yavuz knapp verpasst - doch auch als Dschungelprinzessin zeigt sie sich zufrieden. Nach dem Finale erklärt sie im Interview, warum der zweite Platz für sie ein "voller Erfolg" ist und welche Erkenntnis sie im Camp gewonnen hat.
Samira Yavuz (32) zeigt sich im Exit-Interview zufrieden mit ihrem zweiten Platz im Dschungelcamp. "Ich bin zwar nicht die Königin geworden, trotzdem die Prinzessin", betonte der Realitystar. "Das war ein voller Erfolg für mich, denn ich bin so krass über mich hinausgewachsen." Sie sei sehr stolz auf sich.