Der Radio Regenbogen Award hat sein 25. Jubiläum gefeiert. Am 4. April kamen dazu rund 1.200 Gäste aus der deutschen und internationalen Unterhaltungsbranche in die Europa-Park Arena.

"Synonym für Kölsch-Rock"

BAP-Gründer Wolfgang Niedecken (74) erhielt an dem Abend den Preis für sein Lebenswerk. Sein Name sei in Deutschland "ein Synonym für Kölsch-Rock, poetische Texte und unermüdliches Engagement", hieß es in einer Pressemitteilung. Er steht für mehr als nur Musik: "Er ist Chronist, Künstler, gesellschaftspolitisch engagiert und vor allem ein Mensch, der sich nicht mit dem Status quo zufriedengibt", wurde der Musiker gewürdigt. Den Lifetime-Award erhielt er von seinem guten Freund Hannes Ringlstetter.

Preisträger nehmen Auszeichnungen persönlich entgegen

Tradition beim Radio Regenbogen Award ist, dass alle Preisträger ihre Auszeichnung vor Ort persönlich in Empfang nehmen. Auch diese Stars konnten sich über einen Preis freuen: Mark Ambor (Newcomer International), FAST BOY (Newcomer National), Milow (The Voice) Sophie and the Giants (Pop International), Florian Schroeder (Comedy), ISAAK (Pop National), Nico Santos (Künstler National), Michael "Bully" Herbig (Medienmann), Barbara Schöneberger (Medienfrau) und CYRIL (Song des Jahres).

Frühere Preisträger grüßten per Video

Komikerin Mirja Boes (53) moderierte das Event, das mit einer Überraschung begonnen hatte: Preisträger aus den vergangenen Jahren - von den Pet Shop Boys bis hin zu Peter Maffay - schickten per Video Grüße.