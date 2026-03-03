Im Engelbergtunnel brennt LKW-Anhänger – dunkle Rauchschwaden und Verkehrschaos

6 Der Rauch ist durch die Entlüftungsschornsteine auf dem Engelberg in die Luft gestiegen. Foto: Simon Granville

Dichter Rauch über Leonberg: Im Engelbergtunnel brennt ein Lkw-Anhänger. Die A81 ist gesperrt. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden und was das für den Verkehr bedeutet.











Im Engelbergtunnel brennt nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Stuttgart der Anhänger eines Sattelzugs. Das Feuer wurde der Polizei um 14.19 Uhr gemeldet. In Brand geraten ist der LKW-Anhänger in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe am Nordportal des Tunnels. Im Einsatz ist auch der Rettungshubschrauber Christoph 41, der am Leonberger Krankenhaus stationiert ist.