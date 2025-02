Im durchsichtigen Glitzerkleid: Paris Hilton überlässt bei Pre-Grammy-Party wenig der Fantasie

Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Paris Hilton (43) ist einem durchsichtigen, hautengen Abendkleid zur Pre-Grammy-Party am Samstagabend in Los Angeles erschienen. Unter dem schwarzen, mit Glitzersteinen besetzten Dress trug sie keinen BH - und sorgte damit neben ihrem Mann Carter Reum (43) für einen Hingucker auf dem roten Teppich. Auch Jennifer Lopez (55) zeigte sich megasexy in einem dunkelroten Metallic-Kleid mit Ausschnitt bis zum Bauchnabel.

Nach dem Verlust ihrer Villa können sie wieder lachen

Paris Hilton, einst gefeiertes It-Girl und heute Mutter zweier Kinder, wählte für die Party in Beverly Hills einen auffälligen Look, der wenig der Fantasie überließ. Zu dem transparenten Kleid mit langen Ärmeln und Rüschen an der Hüfte kombinierte sie schwarze Stilettos und eine Handtasche mit silbernen Pailletten. Die Hotelerbin trug ihre langen blonden Locken zu einem dramatischen hohen Pferdeschwanz und rundete den Look mit einem Paar silberner Ohrhänger ab.

Die 43-Jährige wirkte gut gelaunt, als sie auf ihrem Klapphandy ihr Make-up überprüfte und ihre Haare zurechtrückte, bevor sie für Fotos posierte. Später schmiegte sie sich laut "Daily Mail" an ihren Ehemann Carter Reum, der einen marineblauen Anzug samt passendem Hemd trug. Das Paar hat harte Wochen hinter sich: Anfang Januar ging die Familienvilla in Malibu bei den verheerenden Bränden in Flammen auf. Paris Hilton musste live am Fernseher verfolgen, wie ihr Haus abbrannte.

Danach richtete Hilton einen Hilfsfonds ein und spendete zunächst 100.000 Dollar für Opfer der verheerenden Brände im Raum Los Angeles. Sie will weitere Spenden bis zu 100.000 Dollar aufstocken. Außerdem nahm sie einen Pflegehund auf, dessen Familie durch die Feuerkatastrophe alles verloren hat.

Trotz der bedrückenden Ereignisse will sich Paris Hilton die Feierfreude wohl nicht nehmen lassen. In den vergangenen Jahren besuchte sie immer die Gala, die vor der Grammy-Verleihung stattfindet, und wollte offensichtlich auch in diesem Jahr nicht darauf verzichten. Unter den vielen Stars waren auch Sängerin Leona Lewis (39) sowie Jennifer Lopez. Die wählte, wie Hilton, einen besonders freizügigen Look, wie sie auch in mehreren Bildern auf ihrer Instagram-Seite zeigte.

Grammy-Verleihung am 2. Februar

Die Grammys werden am Sonntag, 2. Februar, zum 67. Mal verliehen. Die Veranstaltung in der Crypto.com Arena in Los Angeles (live auf CBS und weltweit im Stream auf Paramount+) wird nicht nur Musikgrößen ehren, sondern auch zu Spenden aufrufen. Die Gelder sollen für die Unterstützung von Hilfsmaßnahmen bei Waldbränden genutzt werden.