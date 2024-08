Susanne Daubner spricht nur selten über ihr Privatleben. Jetzt hat die "Tagesschau"-Sprecherin in der Sendung "Inas Nacht" enthüllt, dass sie schon bald zum ersten Mal Oma wird. Zudem plauderte die 63-Jährige mit Moderatorin Ina Müller über ihren Männergeschmack.

"Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (63) wird bald Großmutter. Das hat die Moderatorin im Tresengespräch mit Ina Müller (59) in der 200. Ausgabe von deren ARD-Sendung "Inas Nacht" verraten.

Als Müller Daubner während der Bierdeckel-Fragerunde fragt, ob sie gerne "Omi" wäre, antwortet die 63-Jährige: "Meine Liebe, ich werde Oma", worauf das Publikum klatscht. Zudem gibt sie bekannt, dass es schon im Dezember so weit ist. "Ich freu mich sehr", so Daubner.

Im Gespräch enthüllt die "Tagesschau"-Sprecherin auch weitere Details über ihr Privatleben. Zunächst will Ina Müller von ihr wissen, ob sie sie derzeit in einer Beziehung sei, worauf Susanne Daubner mit einem eindeutigen "Nein" antwortet.

Susanne Daubner über ihren Männergeschmack

Auf ihren Männergeschmack angesprochen, enthüllt die 63-Jährige, dass sie sich nicht auf einen Typ Mann festlegen kann. Das sei in jeder Lebensphase anders. Sie gibt aber zu, dass ihre Partner durchaus "gerne ein bisschen jünger sein dürfen". Eine Beziehung am Arbeitsplatz wäre ein klares Tabu für Daubner: "Ich habe das schon mit Mitte 20 getrennt. Ich möchte meinen Job und ich möchte mein Privatleben. Das ist mir sehr wichtig."

Normalerweise hält sich Susanne Daubner eher bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Die Nachrichtensprecherin floh 1989 aus der DDR über Ungarn und Jugoslawien in den Westen und heiratete ihren West-Berliner Fluchthelfer. Mit ihm hat sie eine 1990 geborene Tochter. Daubner und ihr Ehemann ließen sich 2000 scheiden, Daubner erzog ihre Tochter anschließend allein.

Die "Tagesschau"-Sprecherin wurde 1961 in Halle an der Saale geboren, arbeitete anschließend als Sprecherin beim Radio in der DDR und nach der Flucht für den Sender Freies Berlin (SFB). Ab 1992 war sie für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) tätig. Zum Team der ARD-"Tagesschau"-Sprecher gehört Daubner seit Januar 1999, im April desselben Jahres sprach sie ihre erste Hauptausgabe um 20 Uhr.