Im Deufringer Schloss: Heckengäu-Jazztage am ersten Aprilwochenende

1 Tolle Jazz-Atmosphäre Foto: Stefanie Schlecht

Das Jazzforum Aidlingen (JFA) lädt mit einem Festival in den Jazzfrühling. Die Heckengäu-Jazztage finden vom 3. bis 5. April im Gewölbekeller des Schlosses in Deufringen statt.











Link kopiert



Das Jazzforum Aidlingen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die Heckengäu-Jazz-Tage – und zwar vom 3. bis zum 5. April. Den Auftakt im stimmungsvollen Gewölbekeller des Schlosses in Deufringen bestreitet am Donnerstag, 3. April, traditionell die vereinseigene JFA Bigband. Der Saxofonist Alexander Bühl, Träger des Jazz-Preis Baden-Württemberg 2018, hat die 17- köpfige Formation zu einem swingenden Ensemble mit Musikerinnen und Musikern aus der Region geschmiedet, das auf den Spuren der großen US-Bigbands der Nachkriegszeit wandelt. Neben Songs aus dem Count-Basie-Bandbook gibt es jede Menge swingende Musik und die eine oder andere Latin- und Vokalkomposition zu hören.