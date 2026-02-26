Im Dekanat Ludwigsburg: Weniger Mitglieder und Geld – aus 33 Kirchengemeinden werden zwei

Im katholischen Dekanat Ludwigsburg müssen sich die Gemeinden über einschneidende Strukturreformen Gedanken machen. Denn die „Kirche der Zukunft“ bringt viele Veränderungen mit sich.
„Seelsorge in neuen Strukturen“ – das soll die Kirche der Zukunft im katholischen Dekanat Ludwigsburg ausmachen. Denn auch künftig will „die Kirche nah bei den Menschen sein“, betonte Dekan Alexander König bei einem Pressegespräch zu geplanten Strukturreformen. Doch diese werden das Gesicht der Kirche nachhaltig verändern.