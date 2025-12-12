Im Clarence House: Schwerkranke Kinder schmücken mit Königin Camilla den Weihnachtsbaum

Königin Camilla empfing schwerkranke Kinder bei sich im Clarence House, um gemeinsam mit ihnen den royalen Weihnachtsbaum zu schmücken. Zu diesem Anlass ließ die Monarchin den royalen Staatsschlitten in die königliche Residenz bringen.

Gemeinsam mit schwerkranken Kindern feierte Königin Camilla (78) am Donnerstag eine kleine Weihnachtsparty bei sich im Clarence House. Die Kinder schmückten gemeinsam mit der Königin deren Weihnachtsbaum und erhielten natürlich auch Geschenke. Im Garten wartete der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren beim royalen Staatsschlitten auf die Kinder, den die Königin für den Anlass extra anliefern ließ. Für Fotos nahm die Königin gemeinsam mit den Kindern im Schlitten Platz.

Laut "Daily Mail" servierte die Königin ihren jungen Gästen und deren Familien als festliches Mittagessen Würstchen, Kartoffelpüree und Erbsen, die in Form eines Smileys angerichtet waren. Sie ging mit einer Soßenschüssel in der Hand herum, bot den Kindern Nachschub an und unterhielt sich mit deren Eltern und Betreuenden.

In einer spontanen Rede sagte Camilla: "Ich sage das jedes Jahr, für mich ist das der Beginn von Weihnachten. Es ist so schön, euch alle hier zu haben, und ich bin so stolz darauf, Schirmherrin zweier so wunderbarer Wohltätigkeitsorganisationen zu sein."

Seit 20 Jahren schmücken kranke Kinder Camillas Baum

Das traditionelle Schmücken des Weihnachtsbaums mit Camilla fand bereits zum 20. Mal in Folge statt und erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Kinderhospiz Helen & Douglas House und der Roald Dahl's Marvellous Children's Charity.

Das Kinderhospiz betreut unheilbar kranke Kinder und bietet medizinische, emotionale sowie praktische Unterstützung und hilft den Familien, mit der extrem belastenden Situation umzugehen, ein Kind gehen zu lassen. Die Roald Dahl's Marvellous Children's Charity hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem schwer kranken Kind mit einer lebenslangen Erkrankung die Unterstützung einer Roald-Dahl-Krankenschwester zu ermöglichen. Diese bieten eine individuelle, maßgeschneiderte und ganzheitliche Betreuung.

"Ich weiß, dass sie so viel für die Kinder und natürlich auch für die Eltern tun. Ich weiß, dass sie buchstäblich Lebensretter sind", so Camilla zu den Anwesenden der Stiftungen.