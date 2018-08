Im Bus in Bietigheim-Bissingen Junge Frau schlägt 15-Jähriger ins Gesicht

Von red/pho 01. August 2018 - 14:05 Uhr

Die Polizei in Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen zu einem Vorfall in einem Linienbus. Foto: dpa

Eine wohl betrunkene junge Frau greift am Montag ein 15-jähriges Mädchen in einem Linienbus in Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg an. Danach setzt sie sich wieder hin, als wäre nichts gewesen.

Bietigheim-Bissingen - Während einer Busfahrt am Montagmittag ist eine 15-Jährige unvermittelt von einer Fremden ins Gesicht geschlagen worden. Das Mädchen war gemeinsam mit ihrer Freundin im Bus der Linie 551 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs.

Ebenso wie die beiden Teenager war die unbekannte Schlägerin an der Bushaltestelle Kronenzentrum in den Omnibus eingestiegen. Die Mädchen hatten sich auf einen Platz im hinteren Bereich gesetzt. Die Frau trank Alkohol und telefonierte lautstark, dann setzte sie sich in die hinterste Bankreihe und unterhielt sich mit einer weiteren Frau.

Nach dem Angriff setzt die Betrunkene sich wieder an ihren Platz

Plötzlich ging sie auf die 15-Jährige zu, gab ihr eine Ohrfeige und packte sie am Arm. Danach ging die rabiate Frau wieder zurück und setzte sich auf ihren Sitzplatz.

Sowohl die beiden Teenager, als auch die zwei Frauen stiegen am Bahnhof Bietigheim aus. Die Angreiferin wurde als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Sie soll zirca 1,65 Meter groß sein. Sie hat braun-rötliche, lange Haare. bekleidet war sie mit einem schwarzen, knielangen Kleid, auf dem weiße Punkte oder Streifen zu sehen waren. Nach Angaben der Polizei wirkte sie eher ungepflegt.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet um Zeugenhinweise: Telefonnummer 07142/405-0).