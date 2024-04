1 Der Vorfall hat sich beim Klinikum in Ludwigsburg ereignet. Foto: Werner Kuhnle

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Montagnachmittag gegen unbekannt und hofft auf Zeugenhinweise.











Das Polizeirevier Ludwigsburg fahndet nach einem Unbekannten, der am Montag gegen 14.30 Uhr in einem Bus der Stadtlinie 422 eine 14-Jährige belästigt haben soll. Die Jugendliche befand sich in der letzten Reihe des Busses, als sie bemerkte, dass der Unbekannte sie anstarrte und währenddessen sein Geschlechtsteil berührte. Als sie den Bus am Klinikum Ludwigsburg verließ, folgte ihr der Unbekannte noch ein kurzes Stück.