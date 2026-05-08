Im Buckingham Palace: Prinz William und Prinzessin Kate veranstalten ihre erste Gartenparty

Prinz William und Prinzessin Kate haben am Freitag Tausende Gäste zu ihrer ersten Gartenparty der Saison im Buckingham Palace begrüßt. Weitere Royals waren ebenfalls anwesend.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben am Freitag die Gartenparty im Buckingham Palace ausgerichtet. Rund 8.000 Gäste aus dem Vereinigten Königreich und aller Welt genossen das Essen auf dem weitläufigen Palastgelände. Darunter Menschen, die sich durch Engagement in ihren Gemeinden oder durch Verdienste im diplomatischen Dienst einen Platz auf der Einladungsliste erarbeitet hatten. Auch dabei: Zara Tindall (44), Cousine von Prinz William, sowie dessen Onkel Prinz Edward (62) und Tante Sophie (61), die Herzogin und der Herzog von Edinburgh. Das Paar vertrat dabei König Charles III. (77) in der Rolle der Gastgeber.