Im Buckingham Palace: Prinz William und Prinzessin Kate veranstalten ihre erste Gartenparty

Prinz William und Prinzessin Kate haben am Freitag Tausende Gäste zu ihrer ersten Gartenparty der Saison im Buckingham Palace begrüßt. Weitere Royals waren ebenfalls anwesend.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben am Freitag die Gartenparty im Buckingham Palace ausgerichtet. Rund 8.000 Gäste aus dem Vereinigten Königreich und aller Welt genossen das Essen auf dem weitläufigen Palastgelände. Darunter Menschen, die sich durch Engagement in ihren Gemeinden oder durch Verdienste im diplomatischen Dienst einen Platz auf der Einladungsliste erarbeitet hatten. Auch dabei: Zara Tindall (44), Cousine von Prinz William, sowie dessen Onkel Prinz Edward (62) und Tante Sophie (61), die Herzogin und der Herzog von Edinburgh. Das Paar vertrat dabei König Charles III. (77) in der Rolle der Gastgeber.

Als die Nationalhymne erklang und das royale Paar durch die monumentalen Palasttore schritt, markierte das den offiziellen Beginn des Nachmittags, wie das US-Magazin "People" berichtete.

Weiße Jacke, schwarzer Zylinder

Kate wählte für ihren Auftritt eine taillierte weiße Jacke mit gepunktetem Rock, kombiniert mit einem schwarz-weißen Vintage-Hut und Ohrringen, die einst Königin Elizabeth (1926-2022) gehörten. William erschien im klassischen Morning Suit und setzte mit einem Zylinder ein modisches Ausrufezeichen.

Anschließend mischte sich das Paar unter die Gäste, von denen einige mit persönlichen Geschichten aufwarteten. Rhian Mannings etwa, Gründerin der Organisation 2wish. Sie hat sowohl ihren Sohn als auch ihren Mann verloren und setzt sich seither für Familien ein, die plötzlich mit Trauer konfrontiert werden.

Auch Sam Stables, der mit "We Are Farming Minds" die psychische Gesundheit in der Landwirtschaft thematisiert, war unter den Gästen. Ebenso die sogenannten "Three Flying Fish" - drei junge Luftkadetten namens Rowan, Anna und Harry, die im Januar als jüngste Gruppe überhaupt den 3.000 Meilen langen "World's Toughest Row" bewältigt hatten.

Eine Tradition seit den 1860ern

Die Gartenpartys im Buckingham Palace haben eine lange Geschichte: Seit den 1860er Jahren nutzt die Monarchie diese Veranstaltungen, um öffentliches Engagement zu würdigen. Jährlich nehmen rund 30.000 Menschen an verschiedenen Terminen teil. Allein an einem einzigen Nachmittag werden laut der offiziellen Webseite der Königsfamilie etwa 27.000 Tassen Tee ausgeschenkt und 20.000 Stücke Kuchen verzehrt.

Die erste Party der Saison hatte zwei Tage zuvor, am 6. Mai, unter Regenwolken stattgefunden - mit König Charles und Königin Camilla (78) als Gastgeber sowie Prinzessin Anne (76) und den Edinburghs an ihrer Seite.

Nächste Station: Italien

Der Palastnachmittag ist für Kate der Auftakt einer dicht gepackten Woche. Am 13. Mai reist sie allein nach Reggio Emilia in Norditalien, um sich dort über ein besonderes Bildungsprogramm für Kinder und ihre Betreuungspersonen zu informieren. Es wird ihre erste offizielle Auslandsreise sein, seit sie ihre Krebsbehandlung öffentlich gemacht hatte.