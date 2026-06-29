Im brasilianischen TV: Videobotschaft seiner Oma rührt Vinícius Júnior zu Tränen

Vinícius Júnior vergießt bei einem TV-Auftritt überraschend Tränen der Rührung: Eine Videobotschaft seiner Großmutter bringt den Brasilien-Star komplett aus der Fassung. Vor dem WM-Spiel gegen Japan spricht der Real-Star zudem über den ersehnten sechsten Stern für die Seleção.
Vinícius Júnior (25) hat bei einem Fernsehauftritt kurzzeitig die Fassung verloren. In der brasilianischen Show "Domingão com Huck" wurde dem Offensivstar von Real Madrid am Sonntag eine Videobotschaft seiner Großmutter Dona Nilza vorgespielt. Der sonst so coole Nationalspieler brach daraufhin komplett in Tränen aus.