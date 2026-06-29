Im brasilianischen TV: Videobotschaft seiner Oma rührt Vinícius Júnior zu Tränen

Vinícius Júnior vergießt bei einem TV-Auftritt überraschend Tränen der Rührung: Eine Videobotschaft seiner Großmutter bringt den Brasilien-Star komplett aus der Fassung. Vor dem WM-Spiel gegen Japan spricht der Real-Star zudem über den ersehnten sechsten Stern für die Seleção.

Vinícius Júnior (25) hat bei einem Fernsehauftritt kurzzeitig die Fassung verloren. In der brasilianischen Show "Domingão com Huck" wurde dem Offensivstar von Real Madrid am Sonntag eine Videobotschaft seiner Großmutter Dona Nilza vorgespielt. Der sonst so coole Nationalspieler brach daraufhin komplett in Tränen aus.

In dem Clip erinnerte sich Nilza an die Kindheit ihres Enkels: Damals habe sich bei dem Jungen alles nur um den Ball gedreht. Außerdem verriet sie, dass er bis zum Alter von 16 Jahren im selben Bett wie sie geschlafen habe.

Vinícius Junior: "Mir fehlen die Worte"

Als der Real-Star auf die Liebeserklärung reagieren wollte, versagte ihm die Stimme. Erst wenig später fand er sie wieder. "Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Weil mein Vater immer weit weg wohnte, war ich stets bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Großmutter. Das Haus war klein, deshalb schlief ich lange Zeit im selben Bett wie sie. Mir fehlen die Worte", sagte er in seinem Statement, während ihm die Tränen der Rührung die Wangen hinunterliefen.

Wie sehr er seiner Oma dankbar für alles ist, betonte Vinícius im Anschluss: "Sie hat mein Leben maßgeblich geprägt. Ich weiß, dass für jeden Menschen irgendwann der Moment des Abschieds kommt, deshalb genieße ich jeden Augenblick mit ihr", so der 25-Jährige. Seine Familie habe alles dafür getan, dass er seinen Traum leben könne: "Sie glücklich zu sehen, ist unbezahlbar."

Warten auf den sechsten Stern

Sportlich gilt Vinícius' ganzer Ehrgeiz derweil dem großen Traum: dem WM-Titel mit Brasilien. Den sechsten Stern für den sechsten WM-Pokal jagt die Seleção bislang vergeblich. "Dies ist eine Generation, die hart dafür kämpft, Brasilien an die Spitze zu führen", so der Angreifer.

Auf dem Rasen ist Vinícius Júnior bei diesem Turnier in bestechender Form: Bei der WM traf er bislang in jedem Spiel. Beim 1:1 gegen Marokko erzielte er den Ausgleich, beim 3:0 gegen Haiti bereitete er das 2:0 vor und traf danach selbst, beim 3:0 gegen Schottland war er sogar doppelt erfolgreich. Im Sechzehntelfinale wartet nun Japan auf die Seleção. Anpfiff ist am Montag um 19 Uhr MESZ.