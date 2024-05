1 Der Strom fließt inzwischen wieder. Foto: dpa/Jens Kalaene

Haushalte in Teilen von Beilstein und Gronau hatten am Dienstagvormittag knapp eine Stunde, manche sogar mehr als drei Stunden lang, keinen Strom. Die Ursache ist inzwischen ausfindig gemacht worden.











In Teilen von Beilstein und Gronau ist es am Dienstag, 7. Mai, gegen 9.15 Uhr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Wie die Syna GmbH mitteilt, waren defekte Kabel die Ursache. Durch Netzumschaltungen und den Einsatz von Notstromaggregaten konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen nach rund 49 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 12:31 Uhr erhielten alle Haushalte wieder Strom.