Im Böblinger Wald: Neues Betriebsgebäude am Restmüllheizkraftwerk eingeweiht

Am Musberger Sträßle in Böblingen steht jetzt ein neues Verwaltungsgebäude. Demnächst wird der Altbau abgerissen und an gleicher Stelle eine Klärschlammverwertungsanlage gebaut.
Am Restmüllheizkraftwerk steht jetzt ein neues Verwaltungsgebäude, das rund zehn Millionen Euro gekostet hat. Dort kommen sowohl der Abfallwirtschaftsbetrieb Böblingen (AWB) als auch der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen (RBB) unter. Im Sommer 2023 war der Neubau begonnen worden, vor Kurzem stand die Einweihung an.