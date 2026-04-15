Im Bodenseekreis: Autofahrer erfasst zwei Kinder auf E-Scooter

1 Die beiden Kinder wurden leicht verletzt, die Polizei ermittelt gegen den Fahrer. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/via www.imago-images.de

Ein Autofahrer stößt in Friedrichshafen gegen zwei Mädchen auf einem E-Scooter. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - aber nicht nur das.











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Zwei Mädchen sind in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf einem E-Scooter unterwegs gewesen und beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verdachts der Unfallflucht gegen den Fahrer. Der war nach dem Unfall am Dienstag ausgestiegen und hatte sich nach den Kindern erkundigt, war dann aber weitergefahren. Eine Zeugin hatte sich das Kennzeichen notiert.